Вышли в хорошем настроении: как на Трампа повлияла встреча с Зеленским

Новоизбранный президент США Дональд Трамп настроен организовать завершение войны в Украине. Наше государство демонстрирует, что готово работать в этом направлении. И это правильно.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский, заметив, что встреча Зеленского и Трампа, где также находился Макрон, была полезной. Все президенты вышли в хорошем настроении. Также было интересное заявление Зеленского о Путине и его страхах.

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Что будет дальше

Как отметил Шеренговский, пока публично не обнародовали почти никаких деталей относительно этой встречи. Трамп также не обсуждал конкретные рамки, как вообще будут происходить переговоры.

Вполне вероятно, что он еще не имеет конкретного плана. Впрочем, прозвучало важное заявление от Трампа, что Зеленский готов садиться за переговоры.

Кажется, что линия президента Зеленского заключается в том, чтобы показать, что мы готовы что-то делать и сотрудничать с Соединенными Штатами. Мы ожидаем лидерства США. А единственный, кто не хочет этого делать, – Путин. Он не хочет садиться за переговоры. Поэтому давайте заставим его это сделать. Это достаточно хорошая линия поведения,

– заметил Шеренговский.

Трамп вполне может резко менять свою риторику. На это не стоит обращать внимания. Сегодня он говорит о слабости Путина, а потом снова начнет его хвалить, чтобы усадить на переговоры. Впрочем, если Путин будет сильно сопротивляться, то Штаты вполне могут начать жестко давить на Россию.

Трамп будет играть в разные игры. Для него не проблема спеть оды. Он все для себя воспринимает в виде такого соглашения. Вот, давайте заключим сделку. И если надо потанцевать ради нее, то можно потанцевать. Он подбирается к этому соглашению. И хотя бы какое-то прекращение боевых действий он будет воспринимать как личную победу,

– подчеркнул Шеренговский.