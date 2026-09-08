Зеленский рассчитывает встретиться с Трампом в 20-х числах сентября

Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. В ходе встречи он планирует поднять вопрос о поставках Украине ракет для противодействия баллистическим угрозам.

Об этом он заявил 8 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

Что известно о предстоящей встрече?

По словам Зеленского, одним из ключевых вопросов станет укрепление украинской противовоздушной обороны и обеспечение ракетами для перехвата баллистических целей.

Я рассчитываю на встречу в 20-х числах с президентом Трампом, поднятие этой темы и, дай Бог, будет результат,

– заявил Зеленский.

Украина уже подробно передала американской стороне информацию о потребностях и сроках, в которые необходимы соответствующие ракеты. В то же время Зеленский отметил, что Украина развивает собственную программу противодействия баллистическим угрозам FREYJA и рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов.

Пока результата этого не будет, нам нужны комплекты, баллистические ракеты от американцев. Они подробно выслушали, что нам нужно и к какому сроку,

– сказал президент.

Отдельно Зеленский сообщил о работе над возможным трехсторонним форматом переговоров. В то же время он не стал раскрывать детали договоренностей, отметив, что сначала стороны должны подготовить соответствующие шаги, а уже после этого донести их до общества.