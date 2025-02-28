Владимир Зеленский ясно сказал Трампу, что Украина никогда не пойдет на режим прекращения огня. По словам главы государства, к этому способу стороны уже прибегали неоднократно, но Путин каждый раз нарушал договоренность, передает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

Смотрите также Они друг другу не нравятся, – Трамп о встрече Зеленского с Путиным

Трамп верит Путину

Журналисты поинтересовались у американского лидера, что будет когда россияне снова нарушат режим прекращения огня. Дональд Трамп заявил, что Путин не нарушит мирное соглашение, если его удастся достичь, потому что уважает американского президента.

"Они (россияне – 24 Канал) ломали соглашение с Байденом, потому что его не уважали. А меня они уважают. Путин многое вытерпел. И Россию во всем обвиняли… Он мог ломать свои соглашения с Обамой, Бушем, Байденом. Я не знаю, как это было подробно. Но теперь он хочет заключить договор", – сказал политик.

К слову, Зеленский отметил, что эта война не между США и Россией, а Украиной и Россией. Поэтому именно эти стороны должны сесть за стол переговоров.