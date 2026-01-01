"Доказательство, что Украину уважают": Зеленский подытожил встречи с Трампом в 2025 году

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украину уважают и поддерживают во всем мире. За год он неоднократно встречался с американским лидером Дональдом Трампом.

Это доказывает то, что США также остаются благосклонными к Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новогоднее поздравление Владимира Зеленского.

Сколько раз Зеленский встречался с Трампом в 2025 году?

Во время обращения перед Новым годом Владимир Зеленский отметил, что мир поддерживает Украину. Соединенные Штаты, в частности, оказывают необходимую поддержку. Доказательством этого является несколько важных встреч с Дональдом Трампом за год.

Украина отстояла свое право голоса, и все видят, что Украина себя уважает, а потому уважают нас, уважают Украину. И наиболее очевидное доказательство этого - 7 встреч, которые были у меня в этом году с Президентом Америки. И в какой бы точке мира мы не виделись: Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан - президент США всегда вспоминает о нашем народе, говорит о том, как отважно украинцы бьются. И для всего мира такое упоминание об украинцах стало обязательным,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что счастлив слышать то, что Украина важна для мира и он гордится, что является президентом такого сильного народа.

Впервые за 2025 год и за время нового президентского срока Дональда Трампа президенты встретились в Белом доме 28 декабря. Тогда разговор был напряженный и неспокойный, Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей ди Вэнс публично поссорились.

Однако украинский лидер извинился за резкие слова и смог примириться с Трампом. Уже 26 апреля на прощании с Папой Римским Франциском, Владимир Зеленский и Дональд Трамп коротко пообщались с глазу на глаз. Но разговор был более спокойный.

В Гааге во время саммита НАТО президенты встретились 25 июня. Затем их встреча снова прошла в Белом доме 18 августа. Сначала Трамп и Зеленский говорили вдвоем, а потом приобщили к переговорам и европейских лидеров.

23 сентября Зеленский и Трамп снова встретились и поговорили на полях заседания Генассамблеи ООН. Затем их очередные переговоры прошли в Белом доме 17 октября. Крайняя встреча президентов Украины и США состоялась во Флориде 28 декабря. Президенты тогда говорили об уже наработанном мирном плане для Украины, состоящий из 20 пунктов.

