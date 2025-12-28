На переговорах с Трампом присутствует министр экономики Соболев: что это значит для Украины
- Министр экономики Украины Алексей Соболев участвует в переговорах в США.
- Этот факт может свидетельствовать об обсуждении экономических выгод.
Во Флориде, США состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Со стороны украинской делегации в переговорах участвует и министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
О его роли на встрече рассказывает NYT, передает 24 Канал.
Что известно об участии Соболева в переговорах?
Среди украинских чиновников, которые сопровождают президента Зеленского на встрече с Трампом во Флориде, есть министр экономики Алексей Соболев.
Как отмечают в издании, его присутствие свидетельствует о том, что переговоры частично будут касаться послевоенного восстановления Украины. По словам Трампа, это может принести значительные экономические выгоды.
Там есть огромные возможности для создания богатства,
– отметил Трамп.
Президент США отметил, что не устанавливает никаких жестких сроков для завершения войны в Украине.
По его словам, мирные переговоры уже приближаются к завершающему этапу.
Глава Белого дома подчеркнул, что во время обсуждений не стоит игнорировать и украинские удары по российской территории.
При этом Трамп добавил, что и Путин, и Зеленский искренне стремятся достичь мира.