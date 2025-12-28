Укр Рус
28 декабря, 21:27
На переговорах с Трампом присутствует министр экономики Соболев: что это значит для Украины

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Министр экономики Украины Алексей Соболев участвует в переговорах в США.
  • Этот факт может свидетельствовать об обсуждении экономических выгод.

Во Флориде, США состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Со стороны украинской делегации в переговорах участвует и министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

О его роли на встрече рассказывает NYT, передает 24 Канал.

Что известно об участии Соболева в переговорах?

Среди украинских чиновников, которые сопровождают президента Зеленского на встрече с Трампом во Флориде, есть министр экономики Алексей Соболев.

Как отмечают в издании, его присутствие свидетельствует о том, что переговоры частично будут касаться послевоенного восстановления Украины. По словам Трампа, это может принести значительные экономические выгоды.

Там есть огромные возможности для создания богатства,
– отметил Трамп.

  • Президент США отметил, что не устанавливает никаких жестких сроков для завершения войны в Украине.

  • По его словам, мирные переговоры уже приближаются к завершающему этапу.

  • Глава Белого дома подчеркнул, что во время обсуждений не стоит игнорировать и украинские удары по российской территории.

  • При этом Трамп добавил, что и Путин, и Зеленский искренне стремятся достичь мира.