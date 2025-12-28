О его роли на встрече рассказывает NYT, передает 24 Канал.

Смотрите также Десятки людей собрались на мосту в Мар-а-Лаго, чтобы выразить поддержку Зеленскому и Украине

Что известно об участии Соболева в переговорах?

Среди украинских чиновников, которые сопровождают президента Зеленского на встрече с Трампом во Флориде, есть министр экономики Алексей Соболев.

Как отмечают в издании, его присутствие свидетельствует о том, что переговоры частично будут касаться послевоенного восстановления Украины. По словам Трампа, это может принести значительные экономические выгоды.

Там есть огромные возможности для создания богатства,

– отметил Трамп.

Больше о заявлениях Дональда Трампа на встрече с Зеленским