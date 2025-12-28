Про його роль на зустрічі розповідає NYT, передає 24 Канал.

Що відомо про участь Соболева у перемовинах?

Серед українських посадовців, які супроводжують президента Зеленського на зустрічі з Трампом у Флориді, є міністр економіки Олексій Соболев.

Як зазначають у виданні, його присутність свідчить про те, що переговори частково стосуватимуться повоєнного відновлення України. За словами Трампа, це може принести значні економічні вигоди.

Там є величезні можливості для створення багатства,
– зазначив Трамп.

Більше про заяви Дональда Трампа на зустрічі із Зеленським

  • Президент США зазначив, що не встановлює жодних жорстких термінів для завершення війни в Україні.

  • За його словами, мирні переговори вже наближаються до завершального етапу.

  • Очільник Білого дому підкреслив, що під час обговорень не варто ігнорувати й українські удари по російській території.

  • При цьому Трамп додав, що і Путін, і Зеленський щиро прагнуть досягти миру.