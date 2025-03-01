Зеленский ответил, сможет ли налогодить отношения с Трампом

Президент Владимир Зеленский высказался о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства считает, что их можно наладить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента для Fox News.

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Что заявил Зеленский об отношениях с Трампом

Украинский президент считает, что его отношения с Трампом могут быть спасены.

Да, конечно. Это отношения между двумя народами. Ваши люди помогают спасать наших. Права людей прежде всего, люди прежде всего,

– говорит Зеленский.

Он также добавляет, что не хочет терять партнеров в Соединенных Штатах.