Армения – не единственная цена, которую заплатил путин, – Пионтковский о встрече Зеленского и Эрдогана

владимир путин возлагает определенные надежды на встречу Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана. За нее главе кремля пришлось заплатить президенту Турции.

Об этом 24 каналу сообщил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, все это показывает, в каком отчаянном положении оказался путин.

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"Армения – не единственная цена, какую путину пришлось заплатить"

Пионтковский отметил, что Эрдоган пообещал путину постараться уговорить Зеленского на капитулянтское перемирие. За это президент Турции получил от главы кремля своеобразную плату.

Сдача Эрдогану Армении, так сказать, не единственная цена, которую путину пришлось заплатить за сегодняшнюю 20-минутную встречу Эрдогана с Зеленским,

– сказал российский публицист.

Он напомнил, что 16 августа Эрдоган ввел турецкие войска в Сирию. Это означает, что он расширит свои позиции в провинции Идлиб, где находятся повстанцы, противостоящие Сирии и Асаду. Также Эрдоган, вероятно, возьмет под свой контроль город Алеппо, варварски уничтоженный российскими бомбардировками.

Какую цену должен был заплатить путин за встречу Зеленского и Эрдогана: смотрите видео

Почему путину пришлось на это пойти

Пионтковский отметил, что путин, пытаясь достичь перемирия с Украиной, отдал Эрдогану Карабах и Сирию.

Все это показывает, в каком отчаянном положении находится путин, желая добиться этого прекращения огня,

– подчеркнул он.

Российский публицист считает, что путин все же понимает, что обещания Эрдогана пусты. И президент Турции заявит ему, что старался уговорить Зеленского, но не смог.

Встреча Зеленского с Эрдоганом: что известно

Президент Турции Реджеп Эрдоган 18 августа прибыл во Львов. Во Дворце Потоцких он провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антонио Гутерриш 18 августа встретились во Львове. Они обсуждали мирные варианты завершения войны.

После разговора с Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на ситуацию, сложившуюся на ЗАЭС. Он заявил, что не хочет повторения Чернобыля.

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