Про це 24 каналу повідомив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, все це показує, в якому відчайдушному становищі опинився путін.

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"Вірменія – не єдина ціна, яку путіну довелося заплатити"

Піонтковський зазначив, що Ердоган пообіцяв путіну постаратися вмовити Зеленського на капітулянтське перемир'я. За це президент Туреччини отримав від глави кремля своєрідну платню.

Здавання Ердогану Вірменії, так би мовити, не єдина ціна, яку путіну довелося заплатити за сьогоднішню 20-хвилинну зустріч Ердогана із Зеленським,

– сказав російський публіцист.

Він нагадав, що 6 серпня Ердоган ввів турецькі війська у Сирію. Це означає, що він розширить свої позиції у провінції Ідліб, де перебувають повстанці, які протистоять Сирії й Асаду. Також Ердоган, ймовірно, візьме під свій контроль місто Алеппо, яке було по-варварськи знищене російськими бомбардуваннями.

Яку ціну мусив заплатити путін за зустріч Зеленського й Ердогана: дивіться відео

Чому путін мусив на це піти

Піонтковський зазначив, що путін, намагаючись досягти перемир'я з Україною, віддав Ердогану Карабах і Сирію.

Все це показує, в якому відчайдушному становищі перебуває путін, бажаючи досягти цього припинення вогню,

– наголосив він.

Російський публіцист вважає, що путін усе ж розуміє, що обіцянки Ердогана пусті. І президент Туреччини заявить йому, що старався вмовити Зеленського, але не зміг.

Зустріч Зеленського з Ердоганом: що відомо

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 18 серпня прибув до Львова. У Палаці Потоцьких він провів зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, Президент України Володимир Зеленський та генсек ООН Антоніо Гутерреш 18 серпня зустрілися у Львові. Вони обговорювали мирні варіанти завершення війни.

Після розмови з Володимиром Зеленським президент Туреччини Реджеп Ердоган відреагував на ситуацію, що склалася на ЗАЕС. Він заявив, що не хоче повторення Чорнобиля.

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