Стармер срочно собирает Зеленского, Макрона и Мерца на переговоры: СМИ узнали причину

Лидеры Украины, Франции и Германии соберутся в Лондоне для обсуждения поддержки Украины. Встреча запланирована на воскресенье, 7 июня, и состоится она на фоне роста интенсивности дальнобойных ударов по территории России, в частности по Санкт-Петербургу.

Соответствующую информацию для dpa предоставили на Даунинг-стрит.

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Чего ожидать от встречи?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет в Лондоне президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца 7 июня, чтобы обсудить вопросы дальнейшей поддержки Украины.

Отметим, что страны E3 (Великобритания, Франция и Германия) активно поддерживают Украину и участвуют в формировании "Коалиции желающих" для наработки гарантий безопасности в рамках возможного мирного процесса.

Сами переговоры лидеров государств пройдут после массированной атаки украинских дронов по Санкт-Петербургу – второму по величине городу России. Такие удары демонстрируют рост возможностей Украины бить по глубокому тылу российской территории.

Как украинские дроны уничтожают экономику страны-агрессора?

Старт Петербургского международного экономического форума состоялся 3 июня – в город тогда посетили украинские беспилотники, которые атаковали, в частности, нефтяной терминал. Тогда местных жителей восхитило открытие форума – город вздыхался от взрывов и скрывался в черном дыму.

В пятницу, 5 июня, российский диктатор Владимир Путин дал 40-минутное выступление на ПМЭФ. При этом глава Кремля ни разу не упомянул об Украине или так называемой "СВО".

На этом история не закончилась. 6 июня Санкт-Петербург и окрестности накрыла новая волна БпЛА. В СБУ заявили, что действуют в соответствии с задачами, определенных Владимиром Зеленским. Накануне президент сообщил, что согласовал для службы новые операции.