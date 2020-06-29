Владимир Зеленский может встретиться с Владимиром Орбаном уже в конце июля. Почему эта встреча важна и какие вопросы вероятно поднимут – читайте дальше.

Детали встречи Зеленского и Орбана

Глава МИД Дмитрий Кулеба передал официальное приглашение от Зеленского для премьер-министра Венгрии посетить Украину в удобное для него время. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью Интерфакс-Украина.

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Боднар рассказал, что недавно состоялось заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Ее провели в Киеве руководители МИД Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто.

Главные достижения во время заседания

Комиссия собралась впервые после семи лет перерыва. Министры договорились содействовать проведению в ближайшие недели двух дополнительных комиссий в отношении национальных меньшинств и по вопросам образования. Также будут приняты меры для подготовки трансграничной комиссии по развитию пограничной инфраструктуры. Стороны пришли к согласию относительно мер по преодолению последствий паводков на Закарпатье.

Заместитель главы МИД добавил, что все вопросы не были решены и разногласия остаются, но их пытаются свести к понятному алгоритму решения.

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Трудности в отношениях между Украиной и Венгрией

Венгрия считает, что украинские законы об образовании и языке "ограничивают" права венгерского национального меньшинства в Украине, в частности на Закарпатье.

в Украине, в частности на Закарпатье. Именно поэтому Венгрия пытается блокировать евроинтеграцию Украины и ее сближение с НАТО.

Что известно о законе об образовании? Согласно ему, все венгероязычные школы обязаны перейти на новую модель обучения. После вступления в силу образовательного закона украинским венграм никто не запрещает учиться на родном языке. Закон определяет, что основным языком преподавания в Украине остается государственный язык – украинский. Однако наряду с государственным языком могут преподоваться и языки нацменьшинств.

"Красные линии" в переговорах с Венгрией

Боднар отметил, что для Украины "красными линиями" остаются принятые законы об образовании и государственном языке. Обеспечение прав национальных меньшинств в сфере образования можно осуществлять в контексте частных школ, а также совершенствования украинского законодательства в рамках реализации одной из рекомендаций Венецианской комиссии. Речь идет о разработке нового закона о национальных меньшинствах.

На вопрос о том, будет ли достигнута сторонами договоренность о вопросах образования еще до встречи Зеленского и Орбана, Боднар ответил, что такая вероятность есть.

Я думаю, что будет прогресс. Но удастся ли окончательно урегулировать вопрос, я бы не спешил с такими выводами. Мы настроены на конструктив и на результат, но этот результат должен быть взаимоприемлемым,

– подчеркнул Боднар.

Добавим, что после переговоров с Сийярто Кулеба передал коллеге проект меморандума о нормализации отношений.