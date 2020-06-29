Володимир Зеленський може зустрітися з Володимиром Орбаном вже наприкінці липня. Чому ця зустріч є важливою та які питання ймовірно порушать – читайте далі.

Деталі зустрічі Зеленського та Орбана

Глава МЗС Дмитро Кулеба передав офіційне запрошення від Зеленського для прем'єр-міністра Угорщини відвідати Україну в зручний для нього час. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Боднар розповів, що нещодавно відбулося засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Її провели у Києві очільники МЗС України та Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сійярто.

Головні досягнення під час засідання

Комісія зібралася вперше після семи років перерви. Міністри домовилися сприяти проведенню у найближчі тижні двох додаткових комісій щодо національних меншин і з питань освіти. Також буде вжито заходів для підготовки транскордонної комісії з розвитку прикордонної інфраструктури. Сторони знайшли порозуміння щодо заходів з подолання наслідків паводків на Закарпатті.

Заступник очільника МЗС додав, що всі питання не було вирішено і розбіжності залишаються, але їх намагаються звести до зрозумілого алгоритму рішення.

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Труднощі у стосунках між Україною та Угорщиною

Угорщина вважає, що українські закони про освіту і мову "обмежують" права угорської національної меншини в Україні, зокрема на Закарпатті.

в Україні, зокрема на Закарпатті. Саме через це Угорщина намагається блокувати євроінтеграцію України та її зближення з НАТО.

Що відомо про закон про освіту? Згідно з ним, усі угорськомовні школи зобов'язані перейти на нову модель навчання. Після набуття чинності освітнього закону українським угорцям ніхто не забороняє навчатися рідною мовою.



Закон визначає, що основною мовою викладання в Україні є державна мова – українська. Проте поряд з державною мовою можуть викладатися і мови нацменшин. Згідно з ним, усі угорськомовні школи зобов'язані перейти на нову модель навчання. Після набуття чинності освітнього закону українським угорцям ніхто не забороняє навчатися рідною мовою.Закон визначає, що основною мовою викладання в Україні є державна мова – українська. Проте поряд з державною мовою можуть викладатися і мови нацменшин.

"Червоні лінії" у переговорах з Угорщиною

Боднар наголосив, що для України "червоними лініями" залишаються ухвалені закони про освіту і державну мову. Забезпечення прав національних меншин у сфері освіти можна здійснювати у контексті приватних шкіл, а також вдосконалення українського законодавства у межах реалізації однієї з рекомендацій Венеціанської комісії. Мовиться про розробку нового закону про національні меншини.

На питання про те, чи буде досягнуто сторонами домовленість про питання освіти ще до зустрічі Зеленського та Орбана, Боднар відповів, що така ймовірність є.

Я думаю, що буде прогрес. Але чи вдасться остаточно врегулювати питання, я б не поспішав з такими висновками. Ми налаштовані на конструктив і на результат, але цей результат має бути взаємоприйнятним,

– підкреслив Боднар.

Додамо, що після переговорів з Сійярто Кулеба передав колезі проєкт меморандуму про нормалізацію відносин.