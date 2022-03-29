Встреча Зеленского и Путина должна состояться как можно скорее, – Подоляк о переговорах

В Офисе Президента отметили, что встреча главы Кремля Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского должна состояться как можно скорее.

Михаил Подоляк отметил, что соответствующий пакет документов уже готов. Об этом советник руководителя Офиса Президента рассказал в прямом включении из Стамбула в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал.

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Как долго будут продолжаться переговоры

В первую очередь, как он подчеркнул, люди должны объективно оценивать то, что сейчас происходит в Украине. Тогда и они будут понимать, что мы можем получить и что получим, а что нет.

По срокам – у нас наработанный пакет предложений, безусловно. Есть какие-то юридические коллизии, которые нужно доработать и так далее,

– объяснил Подоляк.

О встрече Зеленского и Путина

Впрочем, как он заверил, этого пакета предложений уже достаточно для того, чтобы состоялась встреча президентов.

"Мы будем работать над тем, чтобы она состоялась как можно скорее. Еще раз подчеркну, что пакет документов уже готов. Мы можем уже выходить на уровень подготовки встречи", – подчеркнул Подоляк.

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