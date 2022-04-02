Встреча Зеленского и Путина, скорее всего, состоится в Турции, – Арахамия
Президенты Украины и России "с высокой вероятностью" встретятся в Турции. Государство-агрессор подтвердило, что проекты соглашений со Стамбулом готовы к обсуждению главами государств.
О возможных предстоящих переговорах Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в эфире национального телемарафона рассказал глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия, сообщает 24 канал.
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Главы Украины и России, вероятно, встретятся в Турции
Арахамия отметил, что президенты "с высокой вероятностью" встретятся в Турции. Накануне Реджеп Эрдоган "звонил и украинскому лидеру, и Владимиру Путину, и вроде бы подтвердил со своей стороны готовность вскоре организовать встречу".
Неизвестны ни дата, ни место, но мы считаем, что место с высокой вероятностью будет Стамбул или Анкара,
– уточнил глава делегации.
Драфты документов по переговорам готовы к обсуждению президентами
Кроме того, Арахамия сообщил, что российская сторона на видеоконференции 1 апреля подтвердила, что проекты соглашений, о которых дискутировали стороны на встрече в Стамбуле, готовы к обсуждению президентами Украины и России.
Россия по всем позициям дала официальный ответ, который заключается в том, что они принимают эту позицию (украинскую – 24 канал), кроме вопроса Крыма,
– подчеркнул он.
Дмитрий Кулеба сказал, что официального письменного подтверждения нет, но в устном виде украинская сторона услышала, что российская не возражает против таких позиций.
Государство-агрессор также подтвердило, что драфты документов достаточно наработаны для того, чтобы проводить непосредственно консультации между двумя лидерами стран.
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