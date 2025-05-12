Путин может захотеть "унизить" Зеленского в Стамбуле, – Sky News

Российский диктатор Владимир Путин может попытаться унизить Владимира Зеленского, проигнорировав встречу в Стамбуле. Президент Украины стремится к прямому диалогу с Путиным, а тот в свою очередь может отправить на переговоры представителей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News. Аналитики сейчас рассуждают, действительно ли готов Владимир Путин лично встретиться с Зеленским.

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Что может планировать Путин

Российский президент, чтобы унизить Владимира Зеленского, может просто не поехать в Турцию в четверг, 15 апреля. Военные аналитики сомневаются, что Путин хотел бы провести личные переговоры.

Зеленский заявил, что поедет на переговоры в Стамбул, как к этому призвал Дональд Трамп. Украинский лидер отметил, что будет на встрече, даже если Россия не согласится на временное перемирие.

Однако аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности, профессор Майкл Кларк считает, что такое стремление Владимира Зеленского выгодно Путину, который стремится "играть на своих условиях".

Учитывая, что Зеленский теперь обязан быть там лично, я подозреваю, что Путин захочет унизить его, не приехав туда лично, если только американцы не смогут оказать давление на Путина,

– сказал Кларк.

По мнению аналитика, Владимир Путин вместо себя может отправить на переговоры главу МИД Сергея Лаврова и других членов команды по внешней политике.

Тогда же интересной будет реакция Зеленского: останется ли он в комнате с представителями России, или так же привлечет к переговорам свою команду?

Майкл Кларк также говорит, что сейчас Путин, вероятно, чувствует, что снова имеет преимущество над Дональдом Трампом в вопросе урегулирования войны в Украине и установлении перемирия. Но, по мнению аналитика, Зеленскому все еще стоит держаться ближе к американцам, "насколько это возможно".