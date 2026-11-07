В любой стране, кроме России, – Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Владимир Зеленский готов провести прямые переговоры с Владимиром Путиным "в любой стране". В то же время Украина рассчитывает, что Дональд Трамп окажет давление на Кремль с целью начала диалога.

Об этом президент Украины рассказал в интервью CNN.

Где могут встретиться лидеры?

Глава государства исключил возможность поездки на переговоры в Москву. В то же время он назвал возможные площадки для потенциального саммита лидеров.

Мы готовы встретиться в любой стране, не в Москве. В Соединенных Штатах, где-нибудь в Европе или на Ближнем Востоке,

– заявил Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что президент США Дональд Трамп обладает достаточными рычагами влияния, чтобы склонить главу Кремля к такой встрече.

Он может это сделать. Он – президент Соединенных Штатов. Он всегда говорил, что у него очень хорошие, прекрасные, крепкие отношения с Путиным,

– подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что призывы Кремля приехать в Москву являются откровенным "плевком в лицо всему миру".

Напомним, 10 – 11 ноября в Абу-Даби запланированы переговоры на рабочем уровне между представителями Украины и России при участии американских посредников. Главными темами консультаций должны стать вопросы деэскалации, гуманитарные инициативы и послевоенная безопасность.