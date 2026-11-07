У будь-якій країні, крім Росії, – Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним

Про це президент України розповів в інтерв'ю CNN.

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Де можуть зустрітись лідери?

Глава держави відкинув можливість поїздки на переговори до Москви. Водночас він назвав можливі майданчики для потенційного саміту лідерів.

Ми готові зустрітися в будь-якій країні, не в Москві. У Сполучених Штатах або десь у Європі чи на Близькому Сході– заявив Володимир Зеленський.

Український лідер додав, що президент США Дональд Трамп володіє достатніми важелями впливу, щоб схилити очільника Кремля до такої зустрічі.

Він може це зробити. Він – президент Сполучених Штатів. Він завжди казав, що має дуже хороші, чудові, сильні відносини з Путіним– підкреслив Зеленський.

До цього Володимир Зеленський заявляв, що заклики Кремля приїхати до Москви є відвертим "плювком в обличчя всьому світові".

Нагадаємо, на 10 – 11 листопада в Абу-Дабі заплановано переговори на робочому рівні між представниками України та Росії за участю американських посередників. Головними темами консультацій мають стати питання деескалації, гуманітарні ініціативи та післявоєнна безпека.