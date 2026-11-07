У будь-якій країні, крім Росії, – Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним

Зеленський про готовність до переговорів із Путіним / Колаж 24 Каналу
Володимир Зеленський готовий провести прямі переговори з Володимиром Путіним "в будь-якій країні". Водночас Україна очікує від Дональда Трампа тиску на Кремль заради початку діалогу.
Про це президент України розповів в інтерв'ю CNN.
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Де можуть зустрітись лідери?
Глава держави відкинув можливість поїздки на переговори до Москви. Водночас він назвав можливі майданчики для потенційного саміту лідерів.
Ми готові зустрітися в будь-якій країні, не в Москві. У Сполучених Штатах або десь у Європі чи на Близькому Сході
Прогнози
Український лідер додав, що президент США Дональд Трамп володіє достатніми важелями впливу, щоб схилити очільника Кремля до такої зустрічі.
Він може це зробити. Він – президент Сполучених Штатів. Він завжди казав, що має дуже хороші, чудові, сильні відносини з Путіним
До цього Володимир Зеленський заявляв, що заклики Кремля приїхати до Москви є відвертим "плювком в обличчя всьому світові".
Нагадаємо, на 10 – 11 листопада в Абу-Дабі заплановано переговори на робочому рівні між представниками України та Росії за участю американських посередників. Головними темами консультацій мають стати питання деескалації, гуманітарні ініціативи та післявоєнна безпека.
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