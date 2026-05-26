Впервые за 7 лет Зеленский встретился с председателями фракций Рады – с каждым отдельно

26 мая Владимир Зеленский провел несколько встреч с руководителями парламентских фракций и групп. Ранее ожидалось, что это будет одно большое совместное совещание.

По информации источников "Украинской правды" в Верховной Раде, во встречах с президентом также участвовали спикер парламента Руслан Стефанчук, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

С кем встречался Зеленский и о чем говорили?

Один из руководителей парламентских фракций сообщил, что формат отдельных встреч оказался эффективным.

По данным "РБК-Украина", разговоры продолжались примерно с 12:00 до 18:00. На встречах поднимались разные темы – не только то, что касается парламентской работы. Впрочем, детали остаются неизвестными.

Среди тех, с кем встретился Владимир Зеленский:

Олег Кулинич, группа "Доверие";

Юрий Бойко, группа "Платформа за жизнь и мир";

Антонина Славицкая, группа "Восстановление Украины";

Игорь Палица, группа "За будущее";

Юлия Тимошенко, фракция "Батькивщина";

Александра Устинова, фракция "Голос";

Петр Порошенко, фракция "Евросолидарность";

Дмитрий Разумков, межфракционное объединение "Умная политика".

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что такой формат встреч проходит впервые за 7 лет президентства Зеленского.

Позже Порошенко написал в Facebook, что во время встречи с Владимиром Зеленским стороны договорились проводить подобные переговоры регулярно.

Наконец-то впервые за много лет состоялась наша встреча с президентом Владимиром Зеленским с глазу на глаз. Ее инициировали по просьбе лидеров фракций на согласительном совете и важно, что у президента нас услышали,

– написал лидер "Евросолидарности".

По его словам, диалог между властью и парламентом важен в условиях войны, а многие вызовы можно преодолеть только совместно.

Напомним, что 25 мая Владимир Зеленский встретился с нардепами из фракции "Слуга народа".

По данным СМИ, во время встречи с депутатами фракции "Слуга народа" президент выразил надежду, что горячая фаза войны может завершиться до ноября 2026 года. По словам политика, у Украины есть план, как достичь соответствующих договоренностей с Россией.

В Офисе президента подтвердили, что Зеленский действительно говорил о такой возможности, но подчеркнули: все зависит от определенных условий, включая поддержку партнеров и гарантий безопасности.