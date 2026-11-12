В довольно необычном месте: стало известно, где Зеленский встретится с Виткоффом и Кушнером

Американские специальные посланники Джаред Кушнер и Стив Виткофф вылетели из Москвы в Ирландию для переговоров с Владимиром Зеленским. Встреча состоится в довольно нестандартном месте – не в правительственных резиденциях, а на военной авиабазе Кейсмент недалеко от Дублина, где проведение подобных переговоров является крайне редким явлением.

Об этом сообщает RTÉ.

Что известно о встрече Зеленского с американцами

Самолет с американскими представителями приземлится на аэродроме Кейсмент в Балдоннелле. Туда они отправились сразу после завершения своего визита в российскую столицу.

Ожидается, что к переговорам на главной базе Воздушного корпуса Ирландии также могут присоединиться европейские представители.

В то же время министр иностранных дел Хелен Макенти сообщила, что официальные лица Ирландии не будут участвовать в этой встрече. Площадка к юго-западу от Дублина используется исключительно для двусторонних контактов высокого уровня.

Владимир Зеленский накануне отмечал, что рассчитывает на достижение результата в переговорах до конца текущего года. Вместе с тем он добавил, что итоги в значительной степени будут зависеть от позиции и подхода Соединенных Штатов к Москве.

Напомним, что переговорам американцев в Москве предшествовали два дня консультаций в Абу-Даби.

А уже после этого, 12 ноября, Владимир Путин провел встречу с американскими посланниками в Кремле. По ее итогам Джаред Кушнеробъявил о новых переговорах между Украиной, Россией и США уже на следующей неделе с участием европейских представителей.