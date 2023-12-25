Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что возможные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могут относиться к широкому спектру двусторонних отношений.
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О чем могут говорить Зеленский и Орбан
Жовква отметил, что отношения между Украиной и Венгрией не сводятся только к вопросам нацменьшинств.
Напомню, что был принят рамочный закон в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Затем, по требованию Венецианской комиссии, мы имплементировали все, кроме одной рекомендации,
– сказал он.
Он пояснил, что Зеленский может обсудить с Орбаном экономические вопросы и вопросы транзита.
Можем говорить об экономике, можем говорить о транзите между соседними государствами. Мы, конечно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано,
– подчеркнул Жовква.
Орбан согласился встретиться с Зеленским
- Во время пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский заявил, что никогда не говорил с Виктором Орбаном лицом к лицу. Он также признался, что предложил ему встречу.
- Впоследствии стало известно, что венгерский премьер-министр все-таки согласился на это предложение. Он сам публично заявил, что принял приглашение.
- Отметим, что во время визита в Аргентину Зеленский успел перекинуться несколькими словами с Орбаном. Кадры показывают, что это было довольно эмоционально.