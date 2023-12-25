Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква вважає, що можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин.

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Про що можуть говорити Зеленський та Орбан

Жовква зауважив, що відносини між Україною та Угорщиною не зводяться лише до питань нацменшин.

Нагадаю, що було ухвалено рамковий закон відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Потім, на вимогу Венеціанської комісії, ми імплементували всі, крім однієї рекомендації,

– сказав він.

Він пояснив, що Зеленський може обговорити з Орбаном економічні питання та питання транзиту.

Можемо говорити про економіку, можемо говорити про транзит між сусідніми державами. Ми, безумовно, підготуємо цей візит і працюватимуть команди. Нічого кращого в дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, не придумано,

– наголосив Жовква.

Орбан погодився зустрітися з Зеленським