Согласовываются графики лидеров, – спикер МИД о встрече Зеленского с Трампом в ближайшее время

На полях саммита G7 во Франции президент Зеленский может встретиться с президентом Трампом. В украинском МИД подчеркнули, что Киев всегда открыт к контактам с американской стороной.

Ведущая 24 канала София Назаренко сообщила, что сейчас согласовывают графики лидеров.

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Что сказали в МИД о возможной встрече Зеленского и Трампа?

Несколько дней назад Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Поэтому в Киеве считают, что встреча возможна.

"Видимо, еще рановато говорить, потому что согласовываются графики лидеров, не только нашего лидера, но и других. Но мы всегда готовы идти за встречу и надеемся на хорошие новости как раз в районе саммита G7", – сказал спикер МИД Георгий Тихий.

Также спикер подтвердил, что действительно президент приглашен в Эвиан.

Обратите внимание! Президент Зеленский 27 мая отправил Трампу письмо, в котором поднял вопрос критической нехватки ракет к комплексам Patriot. Также в письме Зеленский обратился к Трампу с прямым вопросом – не заслужила ли Украина, которая борется за свое выживание, места среди союзников США после всего, что обе страны прошли вместе.

Почему в Киеве ожидают встречи Трампа и Зеленского: смотрите в видео

Что еще известно об отношениях между США и Украиной?

Телефонный разговор Зеленского со спецпредставителями Уиткоффом и Кушнером может свидетельствовать о росте интереса Вашингтона к сотрудничеству с Украиной. Такое мнение высказал эксперт Александр Краев, отметив, что американцы уже демонстрируют готовность работать как на государственном уровне, так и в бизнес-плоскости.

Об этом свидетельствует недавняя резолюция Конгресса о дополнительном финансировании и решение Пентагона по развитию двустороннего партнерства. Впрочем эксперт предостерег от чрезмерного оптимизма: учитывая логику и стиль Трампа, этот звонок пока только "первая ласточка".