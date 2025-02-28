Зеленский даст интервью на канале Fox News после скандальной встречи с Трампом

Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом на повышенных тонах. Однако президент Украины все же даст интервью телеканалу Fox News.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News и пост ведущего канала Брета Байера в соцсети Х.

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Что известно об интервью Зеленского для Fox News

На сайте Fox News появилась плашка с информацией, что Владимир Зеленский даст эксклюзивное интервью Брету Байеру в программе "Специальный отчет" в 18:00 по восточному времени (суббота, 1 марта 01:00 по киевскому времени).



Зеленский даст интервью телеканалу Fox News / Скриншот 24 Канала

Также ведущий канала Брет Байер написал в соцсети Х, что команде телеканала сообщили, что интервью с президентом Украины все же состоится.

К слову, после перепалки в Овальном кабинете с Дональдом Трампом и Джеем Ди Венсом украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским покинула Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США также отменили.

Кроме того, была отменена совместная пресс-конференция президентов Украины и США. Два лидера должны были бы встретиться со СМИ в Белом доме в 20:00, по киевскому времени.