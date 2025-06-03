В Кремле оценили вероятность встречи Зеленского, Путина и Трампа

Возможная трехсторонняя встреча украинского лидера Владимира Зеленского, российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли состоится в ближайшее время.

Соответствующее заявление во вторник, 3 июня, сделал спикер Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ, которые цитируют российского чиновника.

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Возможна ли трехсторонняя встреча

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы неоднократно подчеркивал свою готовность к контактам на высшем уровне. Впрочем, по мнению диктатора, по его словам, для встречи соответствующего уровня необходима тщательная подготовка.

(Путин – 24 Канал) отмечает, что контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые будут выработаны на техническом уровне. Президент Путин поддерживает идею контактов, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены,

– заявил кремлевский представитель.

Заметим, что пока Россия избегает подобных контактов, Украина уже выразила готовность. Кроме того, в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп не исключает участия в потенциальной встрече лидеров Украины и России.