Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, о чем сообщает The Guardian.

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Трамп "открыт" к встрече с Зеленским и Путиным

Левитт указала, что Трамп "открыт" к участию во встрече Зеленского и Путина, "если до того дойдет".

Но он хочет, чтобы оба лидера и обе стороны сели за стол переговоров,

– сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома повторила, что администрация лидера США выступает за скорейшее завершение войны.

"Погибло слишком много людей. И президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров. И он четко дал это понять обоим лидерам – как публично, так и частным образом", – сказала Левитт.

Напомним, президент Турции после переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле 2 июня заявил, что хотел бы организовать встречу между Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.