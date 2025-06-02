Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт, про що повідомляє The Guardian.

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Трамп "відкритий" до зустрічі з Зеленським і Путіним

Левітт вказала, що Трамп "відкритий" до участі в зустрічі Зеленського й Путіна, "якщо до того дійде".

Але він хоче, щоб обидва лідери та обидві сторони сіли за стіл переговорів,

– сказала вона.

Речниця Білого дому повторила, що адміністрація лідера США виступає за якнайшвидше завершення війни.

"Загинуло занадто багато людей. І президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів. І він чітко дав це зрозуміти обом лідерам – як публічно, так і приватно", – сказала Левітт.

Нагадаємо, президент Туреччини після переговорів делегацій Росії та України у Стамбулі 2 червня заявив, що хотів би організувати зустріч між Володимиром Зеленським, Владіміром Путіним і Дональдом Трампом.