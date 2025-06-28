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24 Канал Новости Украины "Було видно, що йому цікаво": Єрмак розповів про інтерес Трампа до української зброї
28 июня, 00:20
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Было видно, что ему это очень интересно, – Ермак об интересе Трампа к производству оружия в Украине

Юлия Мурина
Основні тези
  • Во время встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп проявил большой интерес к достижениям Украины в производстве оружия.
  • Андрей Ермак отметил, что диалог между Зеленским и Трампом свидетельствует о серьезных намерениях США по сотрудничеству с Украиной.

На полях саммита НАТО в Гааге 25 июня Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Во время разговора президент США особенно активно интересовался достижениями Украины в производстве оружия.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время "Форума власти и бизнеса: от диалога к партнерству", сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Трамп интересовался производством украинского оружия

Ермак подчеркнул, что даже на протяжении полномасштабной войны наше государство стало лидером по производству дронов.

Чиновник отметил, что встреча Владимира Зеленского и президента США была очень хорошей.

Очень много времени президент Трамп уделил именно обсуждению достижений Украины по производству оружия. Он задавал много вопросов и было видно, что ему это очень интересно,
– заявил руководитель ОП.

Кроме того, Ермак добавил, что такой диалог между лидерами свидетельствует о серьезных намерениях Соединенных Штатов. Глава Офиса Президента отметил, что это точно демонстрирует то, что Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Украиной.
 