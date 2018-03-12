Встреча Гройсмана с Могерини: о чем говорили политики
В здании Кабинета министров состоялась встреча премьер-министра Владимира Гройсмана с вице-президентом Европейской комиссии – высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности Федерикой Могерини.
Об этом сообщил корреспондент 24 Канала.
Фредерика Могерини впервые за 2,5 года посетила Украину. Прежде всего она подчеркнула важность создания антикоррупционного суда и чтобы он был независимым и объективным.
Читайте также: Могерини запустит в Украине антифейковую компанию по евроинтеграции
Также она подчеркнула, что ЕС поддерживает Украину и ее территориальную целостность и всячески будет этому способствовать. Могерини заверила, что ЕС поможет решить конфликт с "Газпромом" и пообещала финансовую поддержку.
Мы обсудили ситуацию на Востоке. ЕС полностью поддерживает полное внедрение Минских соглашений. Мы подчеркиваем, что Россия несет ответственность за их выполнение. Мы готовы делать больше, в частности, для восстановления инфраструктуры на Востоке Украины. Две недели назад Евросоюз решил дополнительно выделить 24 миллиона евро Украине. В целом с 2014 года мы предоставили 700 миллионов евро помощи,
– заявила Могерини.
Напомним, Федерика Могерини встретится и с Президентом Украины Петром Порошенко.