Встреча Гройсмана с Могерини: о чем говорили политики

В здании Кабинета министров состоялась встреча премьер-министра Владимира Гройсмана с вице-президентом Европейской комиссии – высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности Федерикой Могерини.

Об этом сообщил корреспондент 24 Канала.

Фредерика Могерини впервые за 2,5 года посетила Украину. Прежде всего она подчеркнула важность создания антикоррупционного суда и чтобы он был независимым и объективным.

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Также она подчеркнула, что ЕС поддерживает Украину и ее территориальную целостность и всячески будет этому способствовать. Могерини заверила, что ЕС поможет решить конфликт с "Газпромом" и пообещала финансовую поддержку.

Мы обсудили ситуацию на Востоке. ЕС полностью поддерживает полное внедрение Минских соглашений. Мы подчеркиваем, что Россия несет ответственность за их выполнение. Мы готовы делать больше, в частности, для восстановления инфраструктуры на Востоке Украины. Две недели назад Евросоюз решил дополнительно выделить 24 миллиона евро Украине. В целом с 2014 года мы предоставили 700 миллионов евро помощи,

– заявила Могерини.

Напомним, Федерика Могерини встретится и с Президентом Украины Петром Порошенко.