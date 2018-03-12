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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Зустріч Гройсмана з Могеріні: про що говорили політики

13:16, сьогодні 227 Читать новость на русском

У будівлі Кабінету міністрів пройшла зустріч Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з віце-президентом Європейської комісії – високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федерікою Могеріні.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу.

Фредеріка Могеріні вперше за 2,5 роки відвідала Україну. Насамперед вона наголосила про важливість створення антикорупційного суду і щоб він був незалежним та об’єктивним.

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Також вона наголосила, що ЄС підтримує Україну і її територіальну цілісність і всіляко буде цьому сприяти. Могеріні запевнила, що ЄС допоможе вирішити конфлікт з "Газпромом" і пообіцяла фінансову підтримку.

Ми обговорили ситуацію на Сході. ЄС повністю підтримує повне впровадження Мінських угод. Ми наголошуємо, що Росія несе відповідальність за їх виконання. Ми готові робити більше, зокрема, для відновлення інфраструктури на Сході України. Два тижні тому Євросоюз вирішив додатково надати 24 мільйони євро Україні. Загалом з 2014 року ми надали 700 мільйонів євро допомоги,
– заявила Могеріні.

Нагадаємо, Федеріка Могеріні зустрінеться і з Президентом України Петром Порошенко.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Федеріка Могеріні Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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