Встреча Путина и Трампа: СМИ обнародовали резонасну информацию

После встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Белом доме задумались о еще одном громком саммите – с российской стороной, которую возглавит хозяин Кремля Владимир Путин. Американский президент уже давно хочет встретиться со своим российским коллегой, но однажды члены Совета национальной безопасности США выступили против встречи лидеров двух стран.

Об этом говорится в материале авторитетного издания The Washington Post.

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Как заметили журналисты, вполне вероятно, Трамп встретится с Путиным в июле, а именно, когда он приедет в Европу на саммит НАТО. В частности, такую информацию ресурсу сообщили высокопоставленный сотрудник администрации и два дипломата, знакомые с расписанием президента США.

В то же время подчеркивается, интерес хозяина Белого дома ко встрече с российским лидером получил огласку среди сотрудников Белого дома в марте, после того, как "Кремль сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с Путиным направил ему приглашение".

По данным источников газеты, президент США лично просил своих помощников об организации двусторонней встречи после того, как они с Путиным пообщались на саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре прошлого года, однако тогда члены Совета национальной безопасности США выступили против такого мероприятия. Кроме того, они не были уверены, что Трамп действительно заинтересован в вышеупомянутом саммите.

"Они решили: давайте подождем и посмотрим, поднимет ли он этот вопрос снова", – сказал собеседник газеты.

"После той встречи президент сказал, что он хотел бы пригласить Путина в Белый дом. Мы это проигнорировали. Мы решили: давайте подождем и посмотрим, поднимет ли он этот вопрос снова", – передает издание слова своих собеседников.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца посодействовать в организации встречи с президентом США Дональдом Трампом. Хозяин Кремля, в частности, заявил, что готов встретиться с американским лидером в Вене во время запланированной поездки последнего на саммит НАТО, который состоится в июле.



Впервые президенты США и России встретились в прошлом году в немецком Гамбурге на полях саммита G20, а вторая их встреча состоялась во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.