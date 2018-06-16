Зустріч Путіна та Трампа: ЗМІ оприлюднили резонасну інформацію

Після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином у Білому домі задумалися про ще один гучний саміт – з російською стороною, яку очолить господар Кремля Володимир Путін. Американський президент уже давно хоче зустрітися зі своїми російським колегою, але одного разу члени Ради національної безпеки США виступили проти зустрічі лідерів двох країн.

Про це мовиться у матеріалі авторитетного видання The Washington Post.

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Як зауважили журналісти, цілком імовірно, Трамп зустрінеться з Путіним у липні, а саме коли він приїде до Європи на саміт НАТО. Зокрема, таку інформацію ресурсу сповістили високопоставлений співробітник адміністрації та два дипломати, знайомі з розкладом президента США.

Водночас підкреслюється, інтерес господаря Білого дому до зустрічі з російським лідером набув розголосу серед співробітників Білого дому в березні, після того, як "Кремль повідомив, що Трамп під час телефонної розмови з Путіним направив йому запрошення".

За даними джерел газети, президент США особисто просив своїх помічників про організацію двосторонньої зустрічі після того, як вони з Путіним поспілкувалися на саміті АТЕС у В'єтнамі в листопаді минулого року, однак тоді члени Ради національної безпеки США виступили проти такого заходу. Крім того, вони не були впевненими, що Трамп дійсно є зацікавленим у вищезазначеному саміті.

"Вони вирішили: давайте почекаємо і подивимося, чи підніме він це питання знову", – сказав співрозмовник газети.

"Після тієї зустрічі президент сказав, що він хотів би запросити Путіна в Білий дім. Ми це проігнорували. Ми вирішили: давайте почекаємо та подивимося, чи підніме він це питання знову", – передає видання слова своїх співрозмовників.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що Володимир Путін попросив канцлера Австрії Себастьяна Курца посприяти в організації зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Господар Кремля, зокрема, заявив, що є готовим зустрітися з американським лідером у Відні під час запланованої поїздки останнього на саміт НАТО, що відбудеться у липні.



Уперше президенти США та Росії зустрілися минулоріч в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20, а друга їхня зустріч відбулася у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.