19:32
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 17°C
  • неділя
    28°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, сьогодні
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Зустріч Путіна та Трампа: ЗМІ оприлюднили резонасну інформацію

430 Читать новость на русском
Дональд Трамп дуже хоче зустрітися з Володимиром Путіним
Дональд Трамп дуже хоче зустрітися з Володимиром Путіним / Anadolu Agency

Після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином у Білому домі задумалися про ще один гучний саміт – з російською стороною, яку очолить господар Кремля Володимир Путін. Американський президент уже давно хоче зустрітися зі своїми російським колегою, але одного разу члени Ради національної безпеки США виступили проти зустрічі лідерів двох країн.

Про це мовиться у матеріалі авторитетного видання The Washington Post.

Читайте також: Трамп припустив, що найближчим часом може зустрітися з Путіним

Як зауважили журналісти, цілком імовірно, Трамп зустрінеться з Путіним у липні, а саме коли він приїде до Європи на саміт НАТО. Зокрема, таку інформацію ресурсу сповістили високопоставлений співробітник адміністрації та два дипломати, знайомі з розкладом президента США.

Водночас підкреслюється, інтерес господаря Білого дому до зустрічі з російським лідером набув розголосу серед співробітників Білого дому в березні, після того, як "Кремль повідомив, що Трамп під час телефонної розмови з Путіним направив йому запрошення".

За даними джерел газети, президент США особисто просив своїх помічників про організацію двосторонньої зустрічі після того, як вони з Путіним поспілкувалися на саміті АТЕС у В'єтнамі в листопаді минулого року, однак тоді члени Ради національної безпеки США виступили проти такого заходу. Крім того, вони не були впевненими, що Трамп дійсно є зацікавленим у вищезазначеному саміті.

"Вони вирішили: давайте почекаємо і подивимося, чи підніме він це питання знову", – сказав співрозмовник газети.

"Після тієї зустрічі президент сказав, що він хотів би запросити Путіна в Білий дім. Ми це проігнорували. Ми вирішили: давайте почекаємо та подивимося, чи підніме він це питання знову", – передає видання слова своїх співрозмовників.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що Володимир Путін попросив канцлера Австрії Себастьяна Курца посприяти в організації зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Господар Кремля, зокрема, заявив, що є готовим зустрітися з американським лідером у Відні під час запланованої поїздки останнього на саміт НАТО, що відбудеться у липні.

Уперше президенти США та Росії зустрілися минулоріч в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20, а друга їхня зустріч відбулася у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Теги: Новини Росії Новини США Володимир Путін Новини політики Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
сьогодні, 19:03 Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
Наталія Заболотна 72
Професійні шулери та катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
сьогодні, 18:00 Професійні шулери та катали: яку "цікавинку" додали в закон про Антикорупційний суд
Сергій Лещенко 289
Низький рейтинг Порошенка: чи зможе щось витягнути президента з дна
сьогодні, 17:00 Низький рейтинг Порошенка: чи зможе щось витягнути президента з дна
Христина Бердинських 806
Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
сьогодні, 16:03 Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
Інститут Просвіти 472
Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
сьогодні, 15:00 Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
Олександра Дрік 242
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук