Встреча с Путиным: премьер Израиля назвал условие своего визита в Париж

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассматривает возможность отмены своей поездки на конференцию в Париже 11 ноября, если не состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Необходимость такой встречи нужна Израилю для обсуждения координации действий между военными двух стран в Сирии, пишет Haaretz.

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Как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля, формат конференции, посвященной 100-летию завершения Первой мировой войны, не позволяет проводить личные встречи между лидерами. Ожидается, что Нетаньяху примет решение об участии в памятных мероприятиях в Париже в ближайшее время.

На прошлой неделе высокопоставленный источник в политических кругах сообщил, что израильский премьер надеется встретиться в Париже с Путиным. "Мы считаем, что существует вероятность такой встречи. Это удобно во всех смыслах, но договоренность пока не достигнута, отметил источник.

Ранее Нетаньяху заявил, что они с главой Кремля выразили готовность встретиться впервые после инцидента с российским самолетом Ил-20, сбитым сирийскими силами ПВО.

Недавно я договорился о встрече с президентом Путиным в ближайшее время, для нас очень важно, чтобы координация действий между армиями наших стран продолжалась. Израиль будет постоянно работать над тем, чтобы предотвратить военное укрепление Ирана в Сирии и передачу оружия " Хезболле",

– высказался глава израильского правительства.

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Напомним, вечером 17 сентября российское Минобороны сообщило, что над Средиземным морем у побережья Сирии пропал самолет Ил-20 с военнослужащими на борту. Впоследствии издание CNN со ссылкой на источник в правительстве США заявило, что авиасудно могли случайно сбить силы противовоздушной обороны Сирии. Это предположение подтвердили и в Минобороны России, однако вместе с тем отметили, что произошло это по вине Израиля: "Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики на F-16 подставили его под огонь средств ПВО Сирии".

27 сентября Минобороны России обнародовало предварительные итоги расследования катастрофы Ил-20. Согласно словам российских военных, ракета сирийского комплекса С-200 не наводилась на Ил-20, а просто зацепила винт самолета в полете в направлении израильского F-16.