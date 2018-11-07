Зустріч з Путіним: прем'єр Ізраїлю назвав умову свого візиту до Парижа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розглядає можливість скасування своєї поїздки на конференцію в Парижі 11 листопада, якщо не відбудеться його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Необхідність такої зустрічі потрібна Ізраїлю для обговорення координації дій між військовими двох країн у Сирії, пише Haaretz.

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Як повідомила канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю, формат конференції, присвяченій 100-річчю завершення Першої світової війни, не дозволяє проводити особисті зустрічі між лідерами. Очікується, що Нетаньягу ухвалить рішення щодо участі у пам'ятних заходах у Парижі найближчим часом.

Минулого тижня високопоставлене джерело в політичних колах повідомило, що ізраїльський прем'єр сподівається зустрітися в Парижі з Путіним. "Ми вважаємо, що існує ймовірність такої зустрічі. Це зручно в усіх сенсах, але домовленість поки не досягнута, зазначило джерело.

Раніше Нетаньягу заявив, що вони з главою Кремля висловили готовність зустрітися вперше після інциденту з російським літаком Іл-20, збитим сирійськими силами ППО.

Нещодавно я домовився про зустріч з президентом Путіним найближчим часом, для нас дуже важливо, щоб координація дій між арміями наших країн тривала. Ізраїль буде постійно працювати над тим, щоб запобігти військовому укріпленню Ірану в Сирії і передачі зброї "Хезболлі",

– висловився глава їзраільського уряду.

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Нагадаємо, увечері 17 вересня російське Міноборони повідомило, що над Середземним морем біля узбережжя Сирії зник літак Іл-20 з військовослужбовцями на борту. Згодом видання CNN з посиланням на джерело в уряді США заявило, що авіасудно могли випадково збити сили протиповітряної оборони Сирії. Це припущення підтвердили і в Міноборони Росії, однак водночас наголосили, що сталося це з вини Ізраїлю: "Прикриваючись російським літаком, ізраїльські льотчики на F-16 підставили його під вогонь засобів ППО Сирії".



27 вересня Міноборони Росії оприлюднило попередні підсумки розслідування катастрофи Іл-20. Відповідно до слів російських військових, ракета сирійського комплексу С-200 не наводилася на Іл-20, а просто зачепила гвинти літака в польоті у напрямку до ізраїльського F-16.