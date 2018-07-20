Встреча Трампа и Путина: известная немалая сумма, которую потратила Финляндия

Организация встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки обошлась бюджету Финляндии более чем в четыре миллиона евро.

Как сообщает издание Yle, пока это предварительная оценка, а итоговая сумма будет названа осенью.

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Так, большую часть суммы, в частности 2,7 миллиона евро, заплатит МВД Финляндии. Из этих денег два миллиона было потрачено на усиленную работу столичной полиции, остальные – на работу Центральной криминальной полиции, полиции безопасности и Пограничной службы, а также 400 тысяч евро, которые будут переведены оборонным силам за помощь в обеспечении безопасности встречи. Однако в этих счетах пока не учтена оплата за использование истребителей, военных вертолетов, а также кораблей военно-морского флота.



Также, 1 миллион евро будет выплачен Министерством иностранных дел. В этот счет вошла аренда Дворца "Финляндия", организация работы пресс-центра, техническое оснащение, охрана и обеспечение питанием журналистов, часть аэропортовых сборов и расходы на передвижение президентов по стране.



Еще почти 250 тысяч евро заплатит Канцелярия президента Финляндии за размещение американской делегации в Hilton Kalastajatorppa и самого Дональда Трампа в соседнем гостевом доме, на обеспечение каналов связи, организацию питания и подготовку помещений для переговоров.



Еще 200 тысяч евро на проведение встречи потратила администрация Хельсинки.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин".