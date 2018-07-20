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Зустріч Трампа і Путіна: відома чимала сума, яку витратила Фінляндія

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Фінляндія витратила понад 4 мільйони євро на зустріч Трампа і Путіна
Фінляндія витратила понад 4 мільйони євро на зустріч Трампа і Путіна / Фото з відкритих джерел

Організація зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Гельсінкі обійшлася бюджету Фінляндії у понад чотири мільйони євро.

Як повідомляє видання Yle, поки що це попередня оцінка, а підсумкова сума буде названа восени.

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Так, більшу частину суми, зокрема 2,7 мільйона євро, сплатить МВС Фінляндії.  З цих грошей два мільйони було витрачено на посилену роботу столичної поліції, решта – на роботу Центральної кримінальної поліції, Поліції безпеки та Прикордонної служби, а також 400 тисяч євро, які будуть переведені оборонним силам за допомогу в забезпеченні безпеки зустрічі. Однак у цих рахунках поки не врахована оплата за використання винищувачів, військових вертольотів, а також кораблів військово-морського флоту.

Також, 1 мільйон євро буде виплачений Міністерством закордонних справ. У цей рахунок увійшла оренда Палацу "Фінляндія", організація роботи прес-центру, технічне оснащення, охорону та забезпечення харчуванням журналістів, частина аеропортових зборів і витрати на пересування президентів по країні.

Ще майже 250 тисяч євро заплатить Канцелярія президента Фінляндії за розміщення американської делегації в Hilton Kalastajatorppa і самого Дональда Трампа в сусідньому гостьовому будинку, на забезпечення каналів зв'язку, організацію харчування та підготовку приміщень для переговорів.

Ще 200 тисяч євро на проведення зустрічі витратила адміністрація Гельсінкі.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин".

Теги: Новини політики Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Дональд Трамп Володимир Путін Фінляндія Гроші
Джерело: 24 Канал
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