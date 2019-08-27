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      Встреча Трампа и Зеленского состоится в Польше, – Болтон

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      Трамп и Зеленский
      Трамп и Зеленский / Коллаж 24 канала

      Украинский и американский лидеры, вероятнее всего, проведут первую короткую встречу в Варшаве уже в сентябре. Она может состояться в рамках мероприятий по случаю 80-летия с начала Второй мировой войны.

      Надежду на то, что Трампу и Зеленскому удастся поговорить в Польше, высказал советник по вопросам нацбезопасности США Джон Болтон. Об этом он сказал журналистам во время пресс-конференции.

      К теме: В Киев прибыл советник Трампа: известна причина

      Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия с начала Второй мировой войны,
      – подчеркнул он.

      Советник Трампа добавил, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча все-таки должна состояться.

      Джон Болтон
      Джон Болтон в Киеве рассказал о предстоящей встрече Трампа и Зеленского/ Фото Елены Кук (24 канал)

      Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были два очень теплых разговора, и у них снова будет шанс поговорить,
      – пояснил Болтон.

      Он также уточнил, что пока не знает, насколько продолжительной будет встреча, учитывая занятость обоих лидеров в церемониях.

      Зеленский отправляется в Польшу 1 сентября. Там у него уже запланирована встреча с польским лидером Анджеем Дудой. В МИД Украины уже подтверждали тот факт, что во время встречи с Трампом, который тоже в то время будет в Польше, Зеленский одним рукопожатием не ограничится. То есть, есть большая вероятность того, что лидеры Украины и США проведут первую встречу и переговоры уже в сентябре в Варшаве.

      В Польшу в начале сентября приедут многие мировые лидеры. Все они примут участие в мероприятиях, посвященных 80 годовщине начала Второй мировой войны. Кого там точно не будет, – это Владимира Путина. Приглашать его – неуместно, считает официальная Варшава. Там говорят: неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня строит отношения со своими соседями такими же методами.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости США Новости Польши Дональд Трамп
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