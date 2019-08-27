Зустріч Трампа і Зеленського відбудеться в Польщі, – Болтон

Український і американський лідери, найімовірніше, проведуть першу коротку зустріч у Варшаві вже у вересні. Вона може відбутися в рамках заходів з нагоди 80-річчя від початку Другої світової війни.

Сподівання на те, що Трампу і Зеленському вдасться поговорити у Польщі висловив радник з питань нацбезпеки США Джон Болтон. Про це він сказав журналістам під час прес-конференції.

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Ми розраховуємо, що у президентів буде можливість поговорити у Варшаві в рамках заходів з нагоди 80-річчя від початку Другої світової війни,

– наголосив він.

Радник Трампа додав, що попри відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч таки має відбутися.



Джон Болтон у Києві розповів про майбутню зустріч Трампа і Зеленського/ фото Олени Кук (24 канал)

Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі розмови із Зеленським і у них знову буде шанс поговорити,

– пояснив Болтон.

Він також уточнив, що поки не знає, якою тривалою буде зустріч, зважаючи на зайнятість обидвох лідерів у церемоніях.

Зеленський вирушає до Польщі 1 вересня. Там він вже має заплановану зустріч із польським лідером Анджеєм Дудою. У МЗС України вже підтверджували той факт, що під час зустрічі з Трампом, який теж у той час буде у Польщі, Зеленський одним рукостисканням не обмежиться. Тобто, є велика імовірність того, що лідери України і США проведуть першу зустріч і перемовини вже у вересні в Варшаві.

До Польщі на початку вересня приїдуть багато світових лідерів. Всі вони візьмуть участь у заходах, присвячених 80 річниці початку Другої світової війни. Кого там точно не буде, – це Володимира Путіна. Запрошувати його – недоречно, вважає офіційна Варшава. Там кажуть: недоречно відзначати річницю початку збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні ставиться до своїх сусідів такими ж методами.