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      Зустріч Трампа і Зеленського відбудеться в Польщі, – Болтон

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      Трамп і Зеленський
      Трамп і Зеленський / колаж 24 каналу

      Український і американський лідери, найімовірніше, проведуть першу коротку зустріч у Варшаві вже у вересні. Вона може відбутися в рамках заходів з нагоди 80-річчя від початку Другої світової війни.

      Сподівання на те, що Трампу і Зеленському вдасться поговорити у Польщі висловив радник з питань нацбезпеки США Джон Болтон. Про це він сказав журналістам під час прес-конференції.

      До теми: До Києва прибув радник Трампа: відома причина

      Ми розраховуємо, що у президентів буде можливість поговорити у Варшаві в рамках заходів з нагоди 80-річчя від початку Другої світової війни,
      – наголосив він.

      Радник Трампа додав, що попри відсутність офіційного анонсу з цього приводу, зустріч таки має відбутися.

      Джон Болтон
      Джон Болтон у Києві розповів про майбутню зустріч Трампа і Зеленського/ фото Олени Кук (24 канал)

      Я оптимістичний щодо зустрічі у Варшаві. У лідерів вже були дві дуже теплі розмови із Зеленським і у них знову буде шанс поговорити,
      – пояснив Болтон.

      Він також уточнив, що поки не знає, якою тривалою буде зустріч, зважаючи на зайнятість обидвох лідерів у церемоніях.

      Зеленський вирушає до Польщі 1 вересня. Там він вже має заплановану зустріч із польським лідером Анджеєм Дудою. У МЗС України вже підтверджували той факт, що під час зустрічі з Трампом, який теж у той час буде у Польщі, Зеленський одним рукостисканням не обмежиться. Тобто, є велика імовірність того, що лідери України і США проведуть першу зустріч і перемовини вже у вересні в Варшаві.

      До Польщі на початку вересня приїдуть багато світових лідерів. Всі вони візьмуть участь у заходах, присвячених 80 річниці початку Другої світової війни. Кого там точно не буде, – це Володимира Путіна. Запрошувати його – недоречно, вважає офіційна Варшава. Там кажуть: недоречно відзначати річницю початку збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні ставиться до своїх сусідів такими ж методами.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини США Новини Польщі Дональд Трамп
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