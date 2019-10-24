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      Встреча в нормандском формате нужна, но это не самоцель, – эксперт

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      Путин диктует неприемлемые условия и показывает неспособность договориться
      Путин диктует неприемлемые условия и показывает неспособность договориться / gettyimages.com

      Если встреча в нормандском формате не состоится – это не критично. Но переговорный формат нужно хранить.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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      Специалист отмечает: слухи о том, что формула Штайнмайера, которую подписала украинская власть, "измена" – преувеличены. Специалист напоминает: Украина четко заявила: выборы в ОРДЛО не могут быть проведены под дулами российских автоматов. Кремлю это не понравилось.

      Кремль хочет выборы сейчас, потом особый статус ОРДЛО и тогда заморозить конфликт. Россия повышает ставки, потому что понимает, что Зеленскому нужна встреча в нормандском формате. Кремль хочет вернуть оккупированный Донбасс нам на своих условиях и при этом подорвать доверие к Зеленскому,
      – отмечает Александр Хара.

      Что такое Нормандский формат?
      Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия.

      Дипломат подчеркивает: минские соглашения, формула Штайнмайера или что-то похожее на нее не способны принести мир в Украину. Есть еще вопрос Крыма и Азовского моря.

      Не произойдет встреча в нормандском формате – и не надо. Зеленский считает, что аргументами, основанными на правде, он сможет убедить Путина. Человека, на совести которого сотни тысяч убитых в разных войнах. Война на Донбассе будет продолжаться. И "нормандская четверка" не способна ее прекратить,
      – считает Александр Хара.

      По мнению дипломата, переговорный нормандский формат нужен, потому что это поддержка Германии и Франции. И Украине нужно показывать, что Россия не только агрессор, но и не конструктивна в отношении подписанных ею документов. В то же время, отмечает он, вряд ли война вспыхнет в больших масштабах. Россиянам это не нужно. Но идти с Донбасса Москва не собирается.

      Какие требования поставила Украина на встрече Трехсторонней контактной группы? 15 октября Украина заявила, что не отказывается от дальнейшего разведения, но при условии соблюдения 7-дневного режима тишины. Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно при следующих условиях:

      • роспуск квазигруппировок "Л/ДНР";
      • полное прекращение огня;
      • обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      • вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники и др.

      Очередная встреча в Минске должна состояться 29 октября. Ранее лидеры Франции, Германии и Украины анонсировали встречу лидеров нормандского формата сначала на конец октября, затем середину ноября. Россия каждый раз отказывалась согласовывать дату переговоров. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что пока готовиться к встрече в нормандском формате невозможно. Потому что позиция "одной из сторон" переговоров меняется.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Война на Донбассе Нормандский формат Формула Штайнмайера Владимир Путин Минские договоренности
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