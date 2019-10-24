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      Зустріч у нормандському форматі потрібна, але це не самоціль, – експерт

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      Путін диктує неприйнятні умови і показує недоговороспроможність
      Путін диктує неприйнятні умови і показує недоговороспроможність / gettyimages.com

      Якщо зустріч у нормандському форматі не відбудеться – це не критично. Але переговорний формат потрібно зберігати.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Читайте також: Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі

      Фахівець наголошує: чутки про те, що формула Штайнмаєра, яку підписала українська влада, "зрада" – перебільшені. Фахівець нагадує: Україна чітко заявила: вибори в ОРДЛО не можуть бути проведені під дулами російських автоматів. Кремлю це не сподобалося.

      Кремль хоче вибори зараз, потім особливий статус ОРДЛО і тоді заморозити конфлікт. Росія підвищує ставки, бо розуміє, що Зеленському потрібна зустріч у нормандському форматі. Кремль хоче повернути окупований Донбас нам на своїх умовах і при цьому підірвати довіру до Зеленського,
      – зазначає Олександр Хара.

      Що таке Нормандський формат? Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі.

      Дипломат підкреслює: мінські угоди, формула Штайнмаєра чи щось подібне на неї не здатні принести мир в Україну. Є ще питання Криму і Азовського моря.

      Не відбудеться зустріч у нормандському форматі – і не треба. Зеленський вважає, що аргументами, заснованими на правді, він зможе переконати Путіна. Людину, на совісті якої сотні тисяч убитих у різних війнах. Війна на Донбасі продовжуватиметься. І "нормандська четвірка" не здатна її припинити,
      – вважає Олександр Хара.

      На думку дипломата, переговорний нормандський формат потрібен, бо це підтримка Німеччини і Франції. І Україні треба показувати, що Росія не лише агресор, але й не конструктивна щодо підписаних нею документів. Водночас, зауважує він, навряд чи війна спалахне в більших масштабах. Росіянам це не потрібно. Але йти з Донбасу Москва не збирається.

      Які вимоги поставила Україна на зустрічі Тристоронньої контактної групи? 15 жовтня Україна заявила, що не відмовляється від подальшого розведення, але за умови дотримання 7-денного режиму тиші. Виконання політичного блоку питань мінських угод є можливим за таких умов:

      • розпуск квазіугруповань "Л/ДНР";
      • повне припинення вогню;
      • забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
      • виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки та інших.

      Чергова зустріч у Мінську повинна відбутися 29 жовтня. Раніше лідери Франції, Німеччини і України анонсували зустріч лідерів нормандського формату спочатку на кінець жовтня, потім середину листопада. Росія щоразу відмовлялася погоджувати дату переговорів. Прессекретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі готуватися до зустрічі у нормандському форматі неможливо. Тому що позиція "однієї з сторін" переговорів змінюється.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Нормандський формат Формула Штайнмаєра Володимир Путін Мінські домовленості
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