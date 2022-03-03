На встрече глав МИД НАТО закрытие неба будет ключевым вопросом, – Кулеба

4 марта состоится встреча глав МИД НАТО, где ключевой темой будет закрытие неба над Украиной. Наш министр Дмитрий Кулеба будет присутствовать онлайн на этой встрече.

По его словам, закрытие неба – это будет ключевая тема его общения с коллегами.

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Однако Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украине также важно получить тяжелое противоракетное вооружение.

У нас вопрос стоит шире – это противовоздушная и противоракетная оборона Украины. Это сейчас самое уязвимое место. Поэтому здесь надо говорить не только о возможности закрытия, но и о системной поддержке со стороны партнеров,

– сказал он.

Министр иностранных дел говорит, что здесь речь идет о предоставлении тяжелого противовоздушного вооружения.

"Одно дело, когда нам передают стингеры и другие ЗРК, это хорошо. Но нам нужно гораздо более серьезное противовоздушное оружие, и мы над этим работаем", – заверил министр МИД.

Реально ли это? Отвечая на этот вопрос, Кулеба заявил, что он не может обнадеживать или убивать надежду. "Я должен работать на результат, и когда будет решение, украинский народ об этом узнает", – отметил он.

К слову, Украина продолжает убеждать международных партнеров закрыть небо над нашей территорией. Соответствующая петиция всего за 2 дня набрала необходимый 1 миллион подписей. Люди во всем мире обратились с просьбой о закрытии неба к НАТО.

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