Для этого есть множество доказательств. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов.

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Почему Путин не встретил Си в аэропорту

Интересно, что после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктора, ряд разных экспертов начали говорить якобы есть лишь один Путин. По мнению Попова, они получили для этого определенные методички. Таким образом, когда Путина арестуют, это дало бы им возможность подтвердить, что это действительно глава Кремля.

Впрочем, есть доказательства, противоречащие заявлениям этих экспертов. К примеру, в аэропорту Си Цзиньпина встретил российский вице-премьер-министр. Это была ошибка Кремля, ведь должность вице-премьера не дотягивает до уровня главы Китая, хотя по протоколу это возможно.

Попов предположил, что в это время российский диктатор был серьезно обколот стимуляторами, чтобы выдержать предстоящие эфиры и встречу с Си Цзиньпином. Итак, если бы Путин встретил Си во "Внуково" – не факт, что хватило бы действия этих медикаментов.

"Бункерный" Путин, скорее всего, болен

Кроме того, "бункерный" Путин вовсе не соответствует тому, что был накануне в Мариуполе и Крыму. Двойник российского диктатора катался ночью по Мариуполю. В то же время настоящий, вероятнее всего, болен.

Это было особенно заметно во время первой встречи, когда он слушал Си. В этот момент у него челюсть заходила, он гладил левую ногу, рука была не совсем управляемой, а ноги вообще ходили ходуном вроде он танцевал,

– заметил психолог.

Попов сказал, почему Путин не решился выпустить к Си двойника: смотрите видео

Почему Путин не решился выпустить к Си двойника

Россия не решилась бы выпустить к Си двойника, у них есть уважение к нему,

– отметил психолог.

Во время встречи с главой КНР ноги диктатора жили отдельной жизнью. В то же время у взрослого человека, не имеющего "откатов" от лекарств или психоактивных веществ, во время сидения включается "режим энергосбережения", то есть движений становится мало. Следовательно, такое поведение Путина может иметь 2 причины:

действие лекарства, то есть глава Кремля чувствует его и пытается облегчить самочувствие;

стресс от того, что встреча для него очень важна, в частности, относительно дальнейшего существования.

"Этот стресс указывает на то, что Путин был очень взволнован. А во время речи на первой встрече его взгляд постоянно был направлен вниз. Это разговор вассала со своим хозяином. Он очень редко поднимал глаза на Си и сразу опускал", – сказал Попов.