Однозначно трудно сказать, действительно ли в Мариуполе был двойник Путина, но их можно отличить по речам, лексике и интонациям. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Согласно опубликованным фото действительно выглядит будто в оккупированный украинский город приехал двойник главы Кремля. Однако этот человек за все время поездки почти не говорил, только выборочные слова.

По мнению Шейтельмана, этому лицу просто не разрешили говорить. Таким образом в Кремле хотели предотвратить тому, чтобы этот Путин наговорил лишнего и весь мир понял, что он фальшивый диктатор.

Сменить словарный запас человеку невозможно,

– заметил политтехнолог.

Шейтельман о двойнике Путина в Мариуполе: смотрите видео

Путин или двойник – неважно, главное последствия

Впрочем, по мнению политтехнолога, не исключено, что в Мариуполе был настоящий Путин. Это не имеет важного значения, главное, что юридически это не меняет последствий.

Для истории неважно, кто был в Мариуполе – настоящий Путин или двойник. Важно другое – все признают, что это Путин. Это значит, что после приезда в Мариуполь он изменил свой статус,

– объяснил Шейтельман.

По его словам, до сих пор у Путина был дипломатический статус президента России. Однако с момента пересечения украинской границы диктатор совершил уголовное преступление согласно законодательству нашего государства – нелегально пересек границу во время военного положения.

С 24 февраля 2022 года ООН признала события в Украине агрессивной войной России против нашего государства. После визита в Мариуполь Путин стал ее непосредственным участником, а не тем, кто управляет. Кроме того, он не надел военную форму, чем нарушил Женевскую конвенцию.

"Путин нарушил все правила. Я думаю, с этого дня у него нет дипломатического статуса", – подытожил Шейтельман.

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