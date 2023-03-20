Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политический аналитик Армен Чибухчан. Он добавил, что сегодня украинцы диктуют повестку дня Кремлю.

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Контрнаступление может обернуться катастрофой для Путина

По словам Армена Чибухчана, руководство Украины открыто говорит о предстоящем контрнаступлении, называя вероятные направления удара, и это вызывает панику у Владимира Путина.

"Путин хвастался, что они Азовское море сделали своим внутренним. Но если Украина пойдет на Мариуполь, отрежет России ее сухопутный коридор в Крым, отвоюет контроль над Азовским морем и под угрозой окажется полуостров, то произошедшее с Путиным в самой России сейчас и предсказать сложно. Поэтому он от отчаяния уехал в Мариуполь", – сказал он.

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Чибухчан отметил, что сегодня Владимир Зеленский и Украина заставляют Путина действовать по собственному сценарию. Он надеется, что украинские генералы подготовили хороший план, ведь сейчас наблюдает интересную предысторию великой победы.

Западная техника на голову качественнее российской

Политический аналитик вспомнил, как во время войны в Ираке один британский танк Challenger противостоял 15 советским танкам, находившимся на вооружении армии Саддама Хусейна, и делал это очень успешно.

"Во Второй мировой войне один немецкий танк уничтожал несколько десятков советских танков. Сегодняшние танки НАТО сделаны по такому же принципу. Почему они на минимум 15 тонн тяжелее? Потому что они рассчитаны держать удар. Западные танки лучше стреляют, лучше маневрируют, лучше защищены", – подчеркнул Чибухчан.



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Он добавил, что российские генералы и Путин прекрасно понимают, как велика разница между западной и российской военной техникой, а потому пытаются сделать все, чтобы сорвать контрнаступление.

Заказывают статьи, устраивают атаки на некоторых украинских военных. К сожалению, отдельные украинские военные этого не понимают и дают интервью, не понимая, что они могли оказаться в ИПСО и действуют против своей страны.

– подчеркнул Чибухчян.

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