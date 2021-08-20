Встречу президентов перенесли: Белому дому не до Украины из-за катастрофы в Афганистане

Встречу Владимира Зеленского и Джозефа Байдена снова перенесли. Новая дата – 31 августа. Конечно, первая причина переноса, которая напрашивается сама по себе – это то, что Белому дому просто не до Украины из-за катастрофы в Афганистане.

Ведь США до сих пор не смогли эвакуировать всех своих граждан из Кабула. Да и Вашингтону в целом еще нужно время чтобы разгрести все афганские проблемы. Но, в МИД Украины заявляют, что причина не в этом – встреча двух президентов перенесена в связи с расширением программы Зеленского во время его визита в Вашингтон.

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Кулеба также добавил, что об этом переносе обе стороны договорились еще во время его визита в Вашингтон в начале месяца. Зеленский прибудет в Вашингтон все же 30 августа, как и обсуждалось ранее. Но в США в целом он прибудет немного раньше.

Ранее издание "Зеркало недели" ссылаясь на собственные источники заявило, что украинский президент отправится в США 28 августа. Первые 2 дня он планирует провести в Чикаго, где встретится с украинской диаспорой.



Кулеба знал о переносе встречи / Фото МИД

А вот 30 августа Зеленский может встретиться с американским бизнесом в Калифорнии, в том числе с Илоном Маском и Тимом Куком. И эти встречи могут принести большой прорыв для ИТ- и космической индустрий в Украине.

Вероятная причина переноса – решение Конгресса

Еще одна вероятная причина переноса встречи исходит от Конгресса США. Напомню, как только стало известно, что встреча американского и украинского президентов запланирована на дату, когда конгрессмены и сенаторы в отпуске, Конгресс тут же потребовал от Белого дома пересмотреть эту дату.

В Конгрессе все же хотят встретиться с украинской делегацией. И для нас это очень важно. Ведь Украина имеет двухпартийную поддержку Конгресса и выступает за интересы Украины, в том числе и в вопросе "Северного потока-2".

Поэтому можно допустить, что это именно Конгресс додавил Белый дом и склонил его к решению о переносе встречи.

Меняет ли что-то перенос даты для Украины? Да, в украинской делегации будет больше времени поработать с нашими партнерами в США до встречи Зеленского и Байдена. И эта встреча уже обещает быть максимально результативной, но для этого Зеленский должен быть не один перед Байденом.

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Что Украине ожидать от встречи

Он должен иметь за своей спиной поддержку американского политикума. От этого будет сильно зависеть позиция американского президента. К тому же вопросы, которые будут обсуждаться двумя президентами, достаточно серьезные и перспективные для Украины.

Зеленский заявил, что ждет от встречи честные ответы на многие вопросы. Кроме того, во время встречи Зеленского и Байдена будут подписаны 3 документа о сотрудничестве между Украиной и США.

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Они касаются модернизации украинской армии и совместные разработки и производство современного вооружения. Поэтому, не стоит искать "зраду" в переносе даты встречи украинского и американского президентов. Важен результат этой встречи, а не её дата.