Новый ляп пропаганды: на встречу с Путиным привезли фейковых "рабочих"

Настоящий спектакль с переодеванием устроили в русской Башкирии. Туда на встречу с Владимиром Путиным привезли работников местной администрации, которые изображали из себя рабочих завода.

Действо состоялось еще 6 августа на заводе "Цемикс". Пока фейковые "рабочие" общались с Путиным, настоящим работникам завода запрещали даже смотреть в окна.

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Как прошла встреча с Путиным

Во встрече участвовали инвесторы, глава Башкортостана и "работники завода". Однако правду раскрыли, когда трансляция мероприятия появилась на федеральных каналах. Именно тогда местные жители заметили, что 3 женщины, на которых была форма работников завода являются сотрудницами администрации Абзелиловского района Республики Башкортостан.

По фантастическому стечению обстоятельств именно они задавали вопросы главе Кремля. Женщины спрашивали у Путина совсем не то, что на самом деле беспокоит россиян. К примеру:

"Когда на олимпиаде будет снова звучать российский гимн?".

"Когда закончат газификацию местных районов?".

Эти вопросы задали Гузель Янбердина, Азалия Ягудина и Розалия Булатова, которые на самом деле работают в местной администрации.

"Рабочих" держали 2 недели на карантине

Из всех, кто задавал Путину вопросы, настоящим рабочим был только один человек – Станислав Ишмаев, мастер по отгрузке. Он спросил у Путина, планируется ли дальнейшая реализация программы льготного кредитования для населения.

За 14 дней до запланированного события всех, кто должен был присутствовать на встрече с Путиным, отвезли в санаторий на самоизоляцию. Сделали это для того, чтобы они не могли заразить президента России COVID-19.

Зато настоящим рабочим, которых не допустили к встрече, запретили выходить из здания завода и подходить к окнам. Сам завод стоял, станки и печи не работали.