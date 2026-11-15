Украина и ЕС согласовали конкретные реформы в сфере правосудия, – еврокомиссарка Кос

Еврокомиссар Марта Кос обсудила с представителями украинских властей перечень реформ на пути к евроинтеграции. Стороны согласовали шаги в сфере верховенства права для выполнения бенчмарков (промежуточных критериев) в первой половине 2027 года.

Об этом 15 ноября еврокомиссар Марта Кос написала в социальной сети X.

С кем обсуждали реформы?

Консультации состоялись в рамках заседания Рабочей группы высокого уровня между Еврокомиссией и Украиной. Марта Кос сопредседательствовала на этом заседании вместе с премьер-министром Сергеем Корецким.

К обсуждению также присоединился спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Главным итогом встречи стала разработка плана реформ в сфере правосудия, необходимых для прохождения очередного этапа евроинтеграции.

Мы добились прогресса в отношении конкретного перечня результатов реформ и пути к реализации амбиций Украины по выполнению промежуточных критериев – следующего важного этапа на пути Украины в ЕС – в первой половине 2027 года,

– отметила еврокомиссарка.

Напомним, Венгрия вновь заблокировала утверждение результатов проверки Украины по двум переговорным блокам – 4 и 5, касающимся экологии и агросектора. Это последние направления, которые Евросоюз пока не открыл для переговоров ни с Украиной, ни с Молдовой.