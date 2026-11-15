Україна та ЄС узгодили конкретні реформи у сфері правосуддя, – єврокомісарка Кос

Про це 15 листопада єврокомісарка Марта Кос написала у соцмережі X.

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З ким обговорювали реформи?

Консультації відбулися в межах засідання Робочої групи високого рівня між Єврокомісією та Україною. Марта Кос співголовувала на цьому засіданні разом із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким.

До обговорення також долучився спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Головним підсумком зустрічі стало напрацювання плану реформ у сфері правосуддя, необхідних для проходження чергового етапу євроінтеграції.

Ми досягли прогресу щодо конкретного переліку результатів реформ та шляху до реалізації амбіцій України щодо виконання проміжних критеріїв – наступного важливого етапу на шляху України до ЄС – у першій половині 2027 року– зазначила єврокомісарка.

Нагадаємо, Угорщина знову заблокувала схвалення результатів перевірки України за двома переговорними блоками – 4 та 5, що стосуються екології та агросектору. Це останні напрями, які Євросоюз поки не відкрив для перемовин ані з Україною, ані з Молдовою.