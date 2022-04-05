Как вступить в легион "Свобода России": советы россиян, воюющих против путинского режима

В Вооруженных Силах Украины появился легион "Свобода России". В него входят добровольцы, перешедшие на сторону ВСУ в ходе войны России против Украины.

В рамках брифинга, организованного информационным агентством "Интерфакс-Украина", первые добровольцы рассказали о нюансах вступления в легион "Свобода России".

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Россияне, которые поняли, что воюют не за тех

Наглядевшись на зверства своих собратьев, некоторые россияне решили сдаваться в плен вооруженным силам. Украинская сторона дает солдатам второй шанс вернуться на фронт. Однако только тем, кто готов бороться с путинским режимом.

Один из таких добровольцев выступил на сегодняшнем брифинге. Он рассказал, что прошел все необходимые проверки и даже получил оружие. Пока он передал украинской армии все приобретенные во время службы в России знания. После того, как данные факты начали подтверждаться на поле боя, было принято решение расширять легион.

За сутки легион получил более 300 заявок на поступление. Сейчас в него входят не только россияне, но и белорусы, решившие сдать оружие.

Я обращаюсь ко всем гражданам и военнослужащим России, вступайте в наш легион и будем бороться с путинским режимом и, возможно, когда-нибудь войдем в собственную свободную страну,

– призвал военный.

Как вступить в легион тем, кто воюет против Украины

Своеобразной "заявкой" на поступление является акт сдачи оружия и переход в плен.

Чтобы попасть в легион придется пройти ряд проверок. Военные, уже находящиеся в рядах "Свободы России", рассказывают, что это:

детектор лжи, удостоверяющий искренность намерений бороться с путинским режимом,

работа с психологами,

проверка физических, морально-психологических данных, а также определение профессиональных навыков, в том числе умения обращаться с оружием.

В конце каждый военный должен пройти аттестационную комиссию. Именно она принимает решение о зачислении в легион.

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