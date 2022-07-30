лукашенко притворяется идиотом, он будет цепляться за власть, – российский оппозиционер Яковенко

Самопровозглашенный белорусский диктатор лукашенко всеми силами избегает вступления в войну в Украине. Он только притворяется идиотом, но на самом деле понимает, что нужно и не нужно делать, чтобы удержать власть в своих руках.

Следовательно, лукашенко будет продолжать предоставлять территорию беларуси и свою логистику в пользование российской армии, но непосредственное вторжение – плохой сценарий для него. Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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лукашенко, конечно, постоянно притворяется идиотом, сумасшедшим, говорит всяческие глупости, но он, на мой взгляд, гораздо более мощный политик (чем путин – 24 канал). Не потому, что он хороший, а потому, что более стойкий и умелый политический махинатор и манипулятор,

– считает он.

По словам Яковенко, на это указывает и то, что он в течение долгих лет пытался устоять и устоял, балансируя между Западом и путиным. А такое политическое маневрирование для путина просто недоступно.

Оппозиционер добавил, что лукашенко прекрасно чувствует опасность и понимает, что любая попытка непосредственно напасть на Украину, ввести на ее территории хотя бы одного солдата, приведет к тому, что украинская армия будет просто перемалывать белорусских военнослужащих.

"И они вернутся вооружать белорусов, чтобы они свергли лукашенко, к чему белорусский народ готов, как показали выборы", – убежден Яковенко.

Если у путина есть существенная поддержка населения, хоть и не 80%, как показывают заказные соцопросы, а где-то 45 – 50%, то у лукашенко ее нет и в помине. Он и сам это понимает, поэтому точно не пойдет на самоубийство.

Это очень живучее политическое животное, поэтому он будет цепляться за власть. Для него цепляние за власть – это балансировка между поддержкой путина с одной стороны и стремлением к тому, чтобы путин его не проглотил, с другой стороны. Есть и третья сторона – это неучастие в войне именно своими силами,

– подытожил оппозиционер.

Яковенко объяснил, почему лукашенко избегает участия в войне: смотрите видео

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